Apple informó sus ganancias fiscales correspondientes al primer trimestre de 2021, que cubren el último trimestre de 2020 y la temporada de ventas navideñas. Los resultados han sido muy prometedores para la marca de la manzana, ya que alcanzó los 100,000 millones de dólares en ingresos trimestrales por primera vez en su historia.

Esta sin duda es un hito para la compañía, ya que, a pesar de haber cerrado algunas tiendas físicas debido a la pandemia y a la situación actual en el mundo, ha superado dichos obstáculos. Por supuesto, el negocio del iPhone es el que más dividendos ha proporcionado, contando con más de 65 mil millones de dólares en ingresos.

La alineación del iPhone 12 y el impulso continuo de Mac y iPad llevaron a otro trimestre récord en este último trimestre, con un aumento de las ventas de iPad de un 41 por ciento, mientras que las ventas de Mac incrementaron un 21 por ciento. Tim Cook, CEO de Apple, dijo que la compañía cruzó los 1.650 millones de dispositivos activos en todo el mundo durante el trimestre. Los iPhone representan más de 1.000 millones de esos dispositivos.

Asimismo, los AirPods, AirPods Pro y el Apple Watch fueron un éxito por otro año consecutivo, aumentando la división de wearables hasta un 30 por ciento años tras año. Los servicios si bien no son la mayor representación en cuanto a ingresos para Apple, si fueron aumentando su cuota de usuarios como Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus y Apple News Plus.

Por otro lado, la empresa de la manzana dice que hay más de 1.000 millones de iPhone activos en todo el mundo, algo que ya habíamos mencionado, pero hay que poner énfasis que es una cantidad bastante elevada para un teléfono inteligente, lo que revela el éxito rotundo del iPhone a nivel mundial, y es lo que más ganancia le genera a Apple cada año.

En 2019, la firma había alcanzado 900 millones de usuarios activos de iPhone. Cabe señalar que Apple cuenta un dispositivo como activo si se ha interactuado con un servicio de la compañía en los últimos 90 días. Los analistas creían que Apple se acercaría a su venta de 1.900 millones de iPhone a finales de 2020, aunque la empresa no ha anunciado si ha superado ese hito.

Con información de The Verge