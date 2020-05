FBI desbloquea iPhone sin ayuda de Apple 

Una vez más, el FBI ha logrado acceder a un smartphone de Apple sin que la empresa haya dado acceso al mismo. En este caso, el iPhone pertenecía a un hombre que partició en un hecho violento.

El terrorista de 21 años usó un iphone 5 y un iPhone 7 según el FBI. La agencia federal de investigación pudo exitosamente saltarse el cifrado de ambos equipos.

Este miembro de Al-Qaeda mató a dos marinos en la estación naval de Pensacola, California en diciembre y hirió a otros ocho. Era un miembro de la milicia saudí y estaba en un internado en los Estados Unidos.

Como sabe, el presidente de Estados Unidos le ha pedido a Apple desbloquear desde enero el equipo, pero el fabricante se ha negado, alegando que no puede acceder al contenido, por lo que el FBI ha creado su propio método para saltarse la seguridad en iOS.

Apple siempre ha dicho que no hay puertas traseras para las autoridades, por lo que ha cooperado con las autoridades dándoles acceso a respaldos de iCloud, información de las cuentas y datos de transacciones.

William Barr, el Procurador General, declaró que gracias al trabajo del FBI, y no a Apple, es que se pudieron desbloquear sus equipos, considerando que es peligroso para la seguridad de los ciudadanos y del país mantenerse en dicha posición, la cual es inaceptable. El deseo de ofrecer privacidad a sus usuarios se comprende, pero no que sea a toda costa. No hay razón por las que empresas como Apple no diseñan productos de consumo y apps que permitan a la corte tener accesos autorizados por obligación legal, sin perder sus altos estándares de seguridad.

Con información de The Verge y Justice.gov