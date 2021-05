No importa que estemos aún a meses del lanzamiento del iPhone 13, los datos siguen surgiendo, mostrando cómo puede lucir, los colores en que estaría disponible y hasta detalles técnicos de la pantalla.

Independientemente de si se lanza en septiembre o no, surgen renders del posible diseño final si bien no es mucha la diferencia con los previos y con el modelo actual, siendo más evidente en el notch y en la cámara.

Ahora que Apple ha aumentado las opciones de colores en las tabletas, no sería de extrañar que lo mismo ocurra con su producto estrella. Se especula que entre esos colores estarían morado, rojo, azul, naranja, blanco y negro.

Dado que es cliente de Samsung, aunque no quiere depender de sus productos, se habla que por fin integrarían una pantalla AMOLED compatible con tasa de actualización a 120 Hz. También Samsung display proveería de pantallas LTPO para los modelos Pro de la línea, logrando no consumir la batería, sobretodo porque la marca no ofrece gran capacidad en este aspecto. Se dice que la coreana también va a venderles la tarjeta RFPCB que conecta el OLED a la tarjeta madre.

