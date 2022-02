Hace unas semanas, se informó que BlackBerry no estaba muerto como marca, ya que OnwardMobility, la empresa que posee la licencia de dichos teléfonos, estaba trabajando en un nuevo smartphone BlackBerry 5G que estaba programado para lanzarse este mismo año.

Sin embargo, todo parece indicar que ahora, la emblemática compañía finalmente desaparecerá del sector y con ello se confirma la muerte oficial de BlackBerry en la industria de los teléfonos inteligentes.

El fundador de CrackBerry, Kevin Michaluk, afirma que OnwardMobility ha cancelado su proyecto del smartphone 5G de la marca, además, dijo lo siguiente:

La mayoría de los nuevos negocios fracasan, así que no creas que es una sorpresa tan impactante. Estoy seguro de que las personas involucradas partieron con buenas intenciones y pusieron un verdadero esfuerzo para que las cosas sucedieran (no creas que harías el esfuerzo y pondrías tus nombres en la línea con un plan para fracasar), pero obviamente estaban no es capaz de ejecutar.