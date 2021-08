En junio de este año Microsoft presentó al mundo la nueva versión de su sistema operativo Windows 11, una edición que generó mucho revuelo debido a que no sería compatible con muchas computadoras tanto de escritorio como portátiles que no cumplieran con algunos requisitos de más exigentes.

Ante esto, los usuarios tuvieron una reacción que está de más decir que no fue positiva, ya que esto provocaba que millones de PC no podrían dar el salto a la nueva versión de Windows. Sin embargo, con el sistema de Microsoft siempre se ha jugueteado con las restricciones y la seguridad, por lo que hay una manera de poder correr el sistema en cualquier ordenador que no cumpla los requisitos.

Entonces se ha encontrado un método para poder instalar Windows 11 en cualquier PC, el cual se ha dado a conocer y del que todos los usuarios tienen acceso para descargar la ISO, en su versión para desarrolladores que es inestable, con la posibilidad de poder instalarla en su máquina.

Cabe señalar que para poder instalar Windows 11 de manera legal como lo ha impuesto Microsoft, se deben cumplir ciertos requisitos, como tener habilitado TPM y que tu procesador sea compatible, algo que solo las maquinas más recientes cumplen al pie de la letra. A partir de aquí están proliferando las versiones modificadas del sistema que se saltan el requisito del TPM y el procesador moderno.

Hay usuarios que están instalando el sistema en ordenadores de hace 10 años sin siquiera modificar archivos solo usando comandos de la propia Microsoft. Sin embargo, al final se trata de una copia no autorizada y sin licencia de Windows que puede ser usada por todos, y así tener el nuevo Windows en cualquier PC.

Obviamente, al descargar versiones modificadas de Windows 11 siempre hay un riesgo latente, pues no sabes quién lo hizo ni cuáles son sus intenciones. Además, no sabes que se modificó y usar este tipo de Windows Unlocked, es simplemente un riesgo innecesario. Así que si quieres instalar Windows 11 en cualquier PC, debes ser consciente que hay muchos riesgos, ya que son versiones creadas por usuarios y no por la propia Microsoft.

Te recomendamos que pienses muy muy bien antes de usar un Windows modificado por un anónimo en la web, es mejor aceptar que tu PC ya no puede trabajar con dicha versión y conformarse con Windows 10, el cual aún tiene algunos años de vida.