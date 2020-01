Microsoft recuerda que hoy finaliza el soporte a Windows 7

Existen más de 400 millones de usuarios de Windows 7, los cuales ya no cuentan con el soporte para esta versión del sistema operativo. A pesar de que se puede usar de esta forma, Microsoft sugiere comprar equipos que usen Windows 10.

Entre los equipos que recomienda se encuentra el Surface, de su marca, o cualquiera de los que tienen sus socios comerciales. Considera que es mejor tener un nuevo equipo que seguir usando el viejo buscando actualizar sus componentes, ya que no todas van a funcionar correctamente, sobre todo en partes que no son soportadas por Microsoft, como lo son lectores de tarjetas y de huellas, que dependen de los fabricantes y que ya no los soportan. En el caso de Surface alaban su rapidez, ligereza, poder y seguridad adempas de que su precio es inferior a las versiones antiguas.

Como se sabe, el fin del soporte significa que aún se puede usar el equipo solo que ya no estará protegido al no recibir parches de seguridad, quedando vulnerable ante virus y ataques. Aún así tienen solo hoy para poder actualizar a Windows 10 de forma legal. Se puede bajar Windows 8.1, pero es mejor ir directo a Windows 10.

Desde mañana los usuarios de Windows 7 ediciones Starter, Home Basic, Home Premium, Professional y Ultimate, que no migren a Windows 10 verán aparecer una notificación en su pantalla que comenta los riesgos de usar Windows 7 Service Pack 1.

Recordemos que la siguiente versión que terminará su soporte es Windows 8.1 el 10 de enero de 2023.

Con información de Windows Lifecycle y Microsoft