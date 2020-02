Mensajes directos en Instagram tendrán reacciones

Facebook siempre busca de innovar en sus productos, y en el caso de Instagram pronto podría traer reacciones en las respuestas de los mensajes directos. Esta por ahora solo se incluía en Facebook tanto en la red como en su mensajero pero no en la red fotográfica.

Actualmente solo los corazones se pueden ver como única reacción con solo tocarlo. Por ahora se encuentra en fase de prueba exclusivamente para los empleados. Se podrá escoger entre varias opciones como dedo arriba, dedo abajo, sonriente, enojado y triste.

Instagram is working on Reactions for Direct Messages

Currently, “non-employees can only see the ?? reaction”

Facebook’s Tech Comms Manager @alexvoica confirmed this unreleased feature and this is “something they’ve been testing for a few days” pic.twitter.com/EzVWfA6Doo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 30, 2020