TikTok ha copiado una de las características más icónicas de YouTube, se trata del botón ‘dislike’, que ahora llega oficialmente a la popular plataforma de videos cortos. Tras su última actualización, la aplicación ha comenzado a mostrar un icono para poder votar como negativo un video.

De esta manera la red social ahora permitirá la categorización de los comentarios, donde los clasificará como positivos y negativos. Algo que también ayudará al algoritmo a ofrecer mejores recomendaciones basados en los videos que más te gustan.

El botón de ‘no me gusta’ llega a la red de videos cortos después de tres meses de pruebas, por lo que ahora se ha llegado a la conclusión de que la característica está completamente lista para ofrecerlo a los millones de personas de todo el mundo.

No obstante, al igual que ocurre con el botón ‘dislike’ en YouTube, los usuarios no podrán ver cuántos ‘no me gusta’ tiene un video, solo será una estadística que podrá ver el creador del contenido para fines de poder mejorar su contenido, pero también para entrenar al algoritmo sobre las preferencias de los usuarios.

La nueva funcionalidad se estará desplegando por etapas en todo el mundo, por lo que es probable que tarde algunas semanas en estar disponible para todos los usuarios que usan TikTok, una de las redes sociales más populares del momento.