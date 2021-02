Twitter ha decidido incorporar los mensajes directos por audio, desde este 17 de febrero, pero antes que corras a probarlos, hay que aclarar que como están en fase de prueba, no están disponibles por ahora a todos los usuarios.

Para activar los mensajes por audio solo se requiere entrar al apartado de mensajes directos y seleccionar un chat y empezar a grabar, al tocar el ícono de voz, cerca del editor de texto. Se puede usar por 140 segundos. Al apretar Stop se detiene y aparece el botón “enviar” o “cancelar”.

?test,?test: Starting today, you’ll be able to record and send voice messages in DMs ? Here’s how?

PS. The experiment will be rolled out in phases. pic.twitter.com/aqQM6h9sof

— Twitter India (@TwitterIndia) February 17, 2021