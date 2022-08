La red social de los 140 caracteres, Twitter, estrenó mundialmente su nueva funcionalidad llamada ‘Circles’ o ‘Círculos’, con lo cual busca ofrecer una experiencia más privada entre los usuarios.

La compañía ya había ofrecido esta función en prueba beta para usuarios limitados, pero su nombre era Trusted Friends, pero ahora se ha convertido en Twitter Circle. Después de varios meses de prueba la red social finalmente lo lanzó para todos los usuarios a nivel global, brindando una nueva forma de comunicación, con amigos, familiares y los seguidores.

Los Círculos de Twitter tienen como objetivo crear una experiencia íntima, para construir mejores conexiones.

Para iniciar un círculo de amigos, solo es necesario escribir un tweet como de costumbre, pero en lugar de hacer público el tweet, habrá una opción para enviarlo a tu círculo. Puedes crear un círculo invitando a cualquier persona que desees en Twitter, y no requiere que te sigan y tampoco tienes que seguirlos.

Dentro de un círculo todos los tweets permanecerán en privado, además de que tampoco se pueden compartir ni retuitear. El creador del círculo tendrá la capacidad de agregar y eliminar usuarios en cualquier momento, y los que hayan sido eliminados no serán notificados.

Testing @twitter circles — feels like a game changing feature (along with groups!) pic.twitter.com/pA7X9TVsI5

— jason@calacanis.com (@Jason) July 6, 2022