Desde hace varios años se viene rumorando sobre la implementación del botón “No me gusta” en Twitter, con el cual se busca desaparecer de la red social un tweet desagradable, pero no de manera directa, sino orgánica. Entre más votos negativos tenga un tweet tendrá menos visibilidad en la red.

Pues bien, después de muchos rumores esta función finalmente ha llegado a la polémica red social del pájaro azul. Twitter ha puesto a disponibilidad de todos los usuarios el botón ‘downvote’. A través de un comunicado, la empresa explica que ha recibido una respuesta positiva de las pruebas iniciales que comenzaron en julio de 2021, por lo que ahora han decido implementarlas oficialmente como una opción principal.

We learned a lot about the types of replies you don’t find relevant and we’re expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.

Downvotes aren’t public, but they’ll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022