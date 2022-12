Elon Musk volvió a aparecer en su red social Twitter, en el cual confirmó que la red social ofrecerá una nueva interfaz de usuario, que se lanzará a principios del próximo año. Entre las novedades está la capacidad de deslizar para cambiar entre diferentes vistas, con tuits recomendados, seguidos, tendencias, temas y más.

Actualmente, la red social ya permite a los usuarios cambiar entre una línea de tiempo cronológica que muestra los últimos tweets en orden y el timeline de inicio muestra los tweets recomendados.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.

Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch.

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022