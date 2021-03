A través de un comunicado, Visa Inc. anunció que a partir de este año comenzará a permitir el uso de criptomonedas para liquidar transacciones. Según Reuters, la compañía financiera estadounidense hará uso de monedas estables USD Coin para liquidar las transacciones en su red, por lo que este desarrollo se convierte en otro paso importantes hacia la adopción de criptomonedas. Cabe señalar que USD Coin es una criptomoneda de monedas estable lanzada por Coinbase y Circle en 2018.

La compañía ha colaborado con crypto.com, una popular plataforma de pago y criptografía, donde ambos han lanzado un programa piloto, sin embargo, Visa aseguró que añadirá más socios a finales de este año.

El USDC está vinculado directamente al dólar estadounidense con una relación de 1:1. De hecho, es la 12ª criptomoneda más grande del mercado. Visa tiene como objetivo eliminar la necesidad de convertir monedas digitales en dinero tradicional para transacciones liquidadas. Para ello, la compañía hará uso de la cadena de bloques Ethereum, por lo que puedes pagar cualquier compra que realices en un establecimiento con tarjetas Visa Crypto.com, por lo que la moneda digital que hay tu billetera criptomoneda debería convertirse en dinero tradicional.

Se ha mencionado que, para liquidar la transacción, la cartera criptomoneda depositará la moneda fiduciaria tradicional en una cuenta bancaria, posteriormente se conectará a Visa al final del día. La compañía también se asoció con el banco de activos digitales Anchorage.

Es importante mencionar que Visa no es la única empresa que aceptará abiertamente el auge de las monedas digitales. Tesla anunció recientemente que los clientes ahora pueden comprar sus vehículos eléctricos con bitcoin. Asimismo, otras empresas financieras como BNY Mellon, BlackRock Inc. y Mastercard Inc. también han dado un importante paso para hacer uso de las criptomonedas.

Con información de Reuters