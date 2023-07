Los datos son una parte importantísima de nuestra vida digital. Fotos, videos, documentos, mensajes, contactos y más son información realmente valiosa que no queremos perder, como las contraseñas de nuestra plataforma favorita para jugar a las maquinas tragamonedas.

Sin embargo, muchas veces no tomamos las medidas necesarias para protegerlos y evitar que se borren, dañen o roben. Por eso, en este artículo te daremos algunos tips y ejemplos de cómo conservar tus datos de forma segura y eficiente.

Haz respaldos de fotos y videos

Las fotos y los videos son los tipos de datos que más ocupan espacio en nuestros dispositivos y que más nos importa conservar. Ya sea por motivos personales, profesionales o artísticos, queremos guardar nuestros recuerdos y proyectos visuales sin riesgo de perderlos. Para ello, lo mejor es hacer respaldos periódicos de nuestras fotos y videos en diferentes medios.

Un medio muy práctico y accesible es la nube. La nube es un servicio que nos permite almacenar nuestros datos en servidores remotos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Existen muchas opciones de servicios de nube, como Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive, etc. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, así como sus planes de almacenamiento gratuito o de pago. Lo importante es elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades y preferencias.

Otro medio muy útil y seguro es un disco duro externo. Un disco duro externo es un dispositivo que se conecta a nuestro ordenador o teléfono mediante un cable USB y que nos permite guardar una gran cantidad de datos. Los discos duros externos tienen la ventaja de que no dependen de una conexión a internet ni de una suscripción mensual o anual. Además, son más resistentes a los virus informáticos y a los ataques cibernéticos. Lo único que debemos tener en cuenta es cuidarlos bien y no exponerlos a golpes, humedad o altas temperaturas.

Conserva tus datos en el teléfono, en tu Laptop y en WhatsApp

Además de hacer respaldos de nuestras fotos y videos, también debemos conservar otros tipos de datos que tenemos en nuestros dispositivos. Por ejemplo, en el teléfono podemos tener contactos, notas, calendarios, aplicaciones, etc. En la laptop podemos tener documentos, presentaciones, hojas de cálculo, etc. Y en el WhatsApp podemos tener chats, audios, stickers, etc.

Sigue estos consejos:

En el teléfono: activa la sincronización automática con tu cuenta de Google o Apple para que tus contactos, notas, calendarios y aplicaciones se guarden en la nube. También puedes usar aplicaciones como Google Photos o iCloud Photos para hacer copias de seguridad de tus fotos y videos . Y si tienes un teléfono Android, puedes usar Google One para hacer un respaldo completo de tu dispositivo.

. Y si tienes un teléfono Android, puedes usar Google One para hacer un respaldo completo de tu dispositivo. En la laptop: usa un programa como Time Machine (Mac) o Copia de seguridad y restauración (Windows) para hacer copias de seguridad regulares de tu disco duro interno en un disco duro externo. También puedes usar servicios de nube como Google Drive o Dropbox para guardar tus documentos importantes en línea.

En WhatsApp: activa la copia de seguridad automática en los ajustes de la aplicación para que tus chats se guarden en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). También puedes exportar tus chats individuales o grupales como archivos ZIP y enviarlos por correo electrónico o guardarlos en otro medio.

Recomendaciones finales

Como ves, conservar tus datos no es tan difícil si sigues estos tips y ejemplos. Solo debes ser constante y organizado para hacer respaldos frecuentes y mantener tus dispositivos actualizados y protegidos. Así podrás disfrutar de tus datos sin preocuparte por perderlos o dañarlos.