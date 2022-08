Como método de seguridad, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp no informa cuándo uno de nuestros contactos nos ha bloqueado o nos ha agregado a su lista negra. Por lo tanto, la única manera de saberlo es revisar algunos aspectos que nos darán la respuesta.

1. Enviar un mensaje al contacto que creemos que nos ha bloqueado

El primer paso para saber si te han bloqueado en WhatsApp es enviar un mensaje al contacto y prestar atención al número y color de las marcas de verificación que aparecen junto a los mensajes. Si solo hay una palomita de color gris, entonces el mensaje no llegó al destinatario. En este caso el contacto no está en línea, no tiene teléfono o te ha bloqueado.

2. Revisar estado del contacto

Otra manera de verificar si realmente te han bloqueado es mirar el estado del contacto. Por lo general, debajo del nombre de la persona en el chat se muestra “en línea”, pero cuando no hay nada de información, esto es una señal de bloqueo.

3. Foto de perfil

Además del estado, el bloqueo también oculta el avatar del usuario o contacto. Si no hay foto de perfil y únicamente aparece una silueta con el círculo en color gris, probablemente estés bloqueado por dicha persona.

4. Intenta llamar

Al estar bloqueado por una persona, no podrás contactar con ella ni por voz ni por video. Intenta llamarlo por WhatsApp, sí después de varios intentos solo se escuchan pitidos y la conexión no se establece, lo más probable es que estés en la lista negra.

Lo anterior son las maneras más prácticas para saber si te han bloqueado en WhatsApp. Cuatro cosas que debes saber y hacer si quieres descubrir si una persona te bloqueó y ya no quiere ponerse en contacto contigo.