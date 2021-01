Desde hace unas semanas se ha estado rumoreando que la división de smartphones de LG podría cerrar. Si bien al inicio de los mismo fueron negados, nueva información filtrada, confirma que el CEO de la marca coreana, ya habría informado por medio de un memorando interno, esta posibilidad.

Similar a HTC, LG Mobile, a pesar de ofrecer equipos que han incluido innovaciones que ahora aún permanecen (tal como lo ha hecho el LG Wing, el G7, G8, V40 y V50), la alta disponibilidad de marcas, precios y opciones ha hecho que tenga pérdidas de cuatro mil 500 millones de dólares en cinco años.

Kwon Bong-seok, CEO de LG, notificó a sus empleados que se “está considerando”, hacer cambios en el segmento de smartphones. Según informa The Korea Herald, un vocero de LG indicó que debido a la competencia en el mercado mundial en los dispositivos móviles, es tiempo de realizar cambios drásticos y que sean los mejores para ellos como empresa. Esto no significa que desaparezcan sus smartphones, sino que se podrían vender a un tercero o bajar su participación en el segmento. También indicó que sin importar los cambios que se realicen, los empleados no perderán su trabajo y serían reasignados a otras áreas.

Por ahora LG se enfoca en modelos plegables, como el rumoreado LG Rollable, el previo LG Wing que presentan una propuesta diferente, y se espera sea lanzado en este año.

Se rumorea que VinGroup, una empresa vietnamita, que posee la marca de smartphones Vinsmart, ha expresado su interés en adquirir la división de Estados Unidos, según reporta News Pim.

Esta empresa o cualquier otra, tiene abierta la posibilidad de adquirir no sólo la división de smartphones, sino también el centro de soporte, el de investigación y desarrollo, junto con sus empleados y la producción de América Latina, la cual incluye a México, en donde tiene parte importante de sus ventas. Recordemos que LG fue la única marca más vendida en Estados Unidos fuera de Apple, quedando en tercer lugar con el 13% de la cuota de mercado, lo que la hace atractiva para los compradores.

Finalmente se ha dado a conocer que LG Display ya no producirá pantallas LCD para el iPhone.

Con información de The Verge NewsPim, The Elec y The Korea Herald