Los fanáticos de la franquicia Gears of War están impacientes por recibir nuevas noticias de este increíble juego que catapultó la fama de las consolas Xbox y sobre todo de Xbox 360. Después del éxito obtenido con Gears 5, una nueva entrega podría estar en desarrollo.

Recientemente se detectaron ofertas de trabajo que pueden estar asociadas con Gears of War 6. Uno de los puestos es para jefe de diseño de misión, una vacante que se publicó en el sitio web de Microsoft Careers, y el cual está directamente relacionado con el estudio The Coalition.

Este estudio ha estado desarrollando los principales títulos de la franquicia, y es por esta razón que se piensa que los puestos de trabajo son porque han iniciado las primeras fases de producción para el futuro desarrollo de Gears 6.

Si bien todavía no hay noticias sobre una fecha de lanzamiento, podríamos decir que tardarán por lo menos unos cuatro años antes de que el juego esté completamente terminado, por lo que su lanzamiento podría darse al final de la generación de la Xbox Series X.

The Coalition está buscando un jefe de diseño de misión que tenga experiencia en campañas de juego. En este puesto se requiere la colaboración directa con el director de campaña y el equipo de diseño de niveles para juntos diseñar la experiencia de campaña.

Se requiere que el candidato tenga experiencia en editores visuales de juegos (especialmente Unreal Engine) y conocimientos en juegos de disparos basados en acción. Vale la pena recordar que hasta ahora no se ha dicho nada oficialmente sobre la producción de un nuevo Gears of War. Sin embargo, como el quinto título salió en 2019, es muy probable que The Coalition ya haya comenzado a moverse hacia la creación de la próxima saga.