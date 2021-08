El juego de Nintendo Switch ‘Pokémon Unite’ se podrá jugar más allá de la consola portátil de Nintendo, ya que la compañía acaba de anunciar que el título llegará oficialmente a los teléfonos móviles inteligentes, tanto aquellos con sistema operativo Android como con iOS, por lo que ahora habrá más opciones para los jugadores.

Nintendo ha confirmado que el juego llegará a iOS, iPadOS y Android el próximo 22 de septiembre. Pokémon Unite es un juego multijugador en línea gratuito que se lanzó originalmente el pasado 21 de julio para el Switch.

En el juego, los jugadores se enfrentan entre sí en batallas de cinco bandos. Durante las batallas, los jugadores deben cooperar con sus compañeros de equipo para atrapar Pokémon salvajes, lo que permitirá subir de nivel y evolucionar sus propios Pokémon, y derrotar estratégicamente a sus oponentes.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 18, 2021