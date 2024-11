xAI de Musk creará un estudio de juegos impulsado por Inteligencia Artificial

Elon Musk anuncia que su startup de inteligencia artificial, xAI, creará un estudio de videojuegos basado en IA. El hombre más rico del mundo compartió un mensaje críptico en, en el que expresó su frustración por la gran cantidad de estudios de videojuegos que están bajo el control de grandes corporaciones.

Esta no es la primera vez que Musk se pronuncia sobre los videojuegos; recientemente transmitió en vivo una partida de Diablo 4 y ha expresado su admiración por los videojuegos en general. En su publicación, el presidente ejecutivo y director de tecnología (CTO) de X indicó que el estudio de juegos impulsado por IA estará bajo el mando de xAI.

El empresario multimillonario hizo estos comentarios al responder a una publicación de Billy Markus, ingeniero de software y co-creador de la criptomoneda Dogecoin.

En dicha publicación, Markus criticó a la industria de los videojuegos por estar ideológicamente capturada y afirmó que los jugadores siempre han rechazado las manipulaciones “tontas” por parte de desarrolladores y periodistas de videojuegos. Además, destacó que muchos de los juegos que más disfrutó en la última década provienen de desarrolladores y estudios independientes.

En su respuesta, Musk señaló: “Demasiados estudios de videojuegos están bajo el control de corporaciones gigantes”, y agregó que xAI pronto iniciará un estudio de juegos basado en inteligencia artificial para hacer los juegos geniales nuevamente (“make games great again”).

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd

— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024