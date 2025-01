Starlink y T-Mobile habilitan mensajes de texto vía satélite en Los Ángeles por crisis de incendios

Los Ángeles enfrenta una grave crisis debido a los incendios forestales, que han causado una gran interrupción en la zona, destruido infraestructura clave e incluso provocado muertes. En situaciones como esta, las comunicaciones se ven severamente afectadas, y el contacto de emergencia y la conectividad se vuelven extremadamente difíciles.

Para contrarrestar este tipo de situaciones, Apple introdujo la función de SOS de emergencia en la serie iPhone 14 y en modelos posteriores. Aunque esta función sigue siendo de gran utilidad, T-Mobile y Starlink están gestionando activamente la crisis actual, habilitando el envío de mensajes de texto a través de los satélites Direct-to-Cell.

La situación en Los Ángeles es crítica, con los incendios forestales ya causando estragos. Actualmente, hay cinco incendios activos que han destruido más de mil edificios y han provocado al menos diez muertes.

Mientras el gobierno busca soluciones para controlar la crisis, Starlink y T-Mobile han respondido de manera rápida, anunciando SpaceX en X sobre su colaboración para habilitar el envío de mensajes de texto básicos (SMS) mediante satélites Direct-to-Cell en la zona afectada.

Esta solución proactiva resulta esencial durante situaciones de emergencia, cuando los medios de comunicación tradicionales fallan debido a torres de telefonía móvil dañadas o sobrecargadas. Los usuarios no solo pueden recibir alertas en tiempo real, sino también reportar emergencias o contactar a sus seres queridos, especialmente cuando sus redes no responden.

In addition to providing free kits to agencies, organizations and shelters, Starlink is providing 1 month of free service for those impacted by the Los Angeles area wildfires or looking to support response and recovery efforts in affected areas → https://t.co/VFmfhPPcf9 pic.twitter.com/KWhWWdxaxU

