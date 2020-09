En la cuenta de Twitter de la Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se publicó que se realizó el embargo de dos mil auriculares OnePlus Buds, por ser copia de los Apple AirPods, a pesar de que no son un producto pirata.

Aunque el embargo se realizó a finales de agosto en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy International de Nueva York, hace unos días publicó un comunicado de prensa en donde lo da a conocer. Lo preocupante es que estos no son productos piratas para ser considerados como tales, aunque se parezcan a los de Apple con algunas diferencias.

THAT’S NOT AN ? —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020