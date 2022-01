OPPO está a nada de presentar la nueva versión de sus audífonos inalámbricos Enco X cuya primera generación salió al mercado en 2020. Ahora, dos años después, el fabricante ya está en la etapa final del desarrollo de los Enco X2, los cuales llegarán con una amplia de mejoras.

Ice Universe, una de las fuentes más confiables de la industria, ha filtrado la primera imagen oficial de estos audífonos TWS, que hacen gala de un estuche de carga con diseño elegante y muy poco visto en otras marcas actualmente. Destaca que el estuche no cambia mucho su forma, tampoco lo hacen los auriculares, pero si sus funciones.

Here it comes OPPO Enco X2,the latest flagship earphones of OPPO. Its smooth cobblestone appearance just follows the OPPO’s classic family design language. This earphones will still cooperate with Dynaudio.I believe this earphones will still have a good sound quality performance. pic.twitter.com/wlGRBX8L3M

— Ice universe (@UniverseIce) January 21, 2022