De acuerdo con un informe publicado por Mark Gurman de Bloomberg, se ha revelado que Apple discutió el lanzamiento de un nuevo servicio de videojuegos basado en la nube para competir con Google Stadia, Luna de Amazon, xCloud de Microsoft e incluso con el próximo servicio de Netflix.

En el boletín de Gurman, llamado ‘Game On’, el analista explicó que Apple ha considerado lanzar un servicio de transmisión de juegos basado en la nube.

El servicio de juegos de Apple es algo único, confiando en juegos que se ejecutan en sus dispositivos de forma nativa en lugar de desde la nube. Microsoft Corp., Nvidia Corp., Google y otros han lanzado servicios de juegos que se ejecutan desde la nube. Eso permite el soporte para una gama más amplia de juegos y crea una experiencia similar a “Netflix para juegos”. Curiosamente, Apple no permite que esos rivales se unan a Apple Arcade en la App Store. La compañía dice que eso no es porque sean competidores, sino simplemente porque no permite servicios de juegos en la nube de todo lo que pueda comer en sus dispositivos. A pesar de eso, la compañía en el pasado ha discutido internamente las perspectivas de lanzar un servicio de este tipo me dicen. Solo espero que, si Apple lo hace, también da luz verde a la participación de sus rivales.