El modo de conducción con Google Assistant fue una nueva característica que se dio a conocer en el I/O 2019, pero se dijo que dicha función estaría disponible hasta finales de 2020 y limitado a algunos usuarios de Estados Unidos.

Sin embargo, Google acaba de anunciar que el nuevo modo de conducción con la ayuda de Assistant ya está disponible en otros países y en nuevos idiomas, así lo reveló la compañía en su página web oficial de soporte, en donde declaro previamente que solo estaba disponible en inglés.

En la página oficial de soporte se puede leer que algunas características no están disponibles en todos los idiomas o países, lo que sugiere que se está implementando también en otros territorios, pero no se detalla en cuales. No obstante, se ha podido confirmar que el Reino Unido es uno de los nuevos países que tienen acceso al nuevo modo de conducción de Android Auto.

Este modo de conducción de Google Assistant está diseñado para reemplazar el modo en el teléfono de Android Auto. Ayudará al usuario a leer y enviar mensajes, hacer llamadas y controlar medios con comandos de voz, entre otras muchas cosas más.

Para saber el modo de conducción del asistente ya está disponible en tu región, basta con que abras Google Maps y acceder a Configuración > Configuración de navegación > Configuración de Google Assistant.

Con información de Google