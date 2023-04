Italia, el primer país en bloquear ChatGPT

Italia ha bloqueado de golpe a ChatGPT. El GPDP, un organismo que se encarga de proteger los datos personales acusa al chatbot de OpenAI de recopilar información personal de manera ilegal y de no tener la manera de comprobar la edad de las personas que lo usan.

Recopilación de datos personales

Por si fuera poco, también están investigando a la compañía dirigida por Sam Altman. El GPDP ha ordenado que de inmediato se deje de recopilar información de los usuarios italianos en contra de OpenAI, la empresa estadounidense que desarrolló esta famosa herramienta.

Según lo que dice el GPDP, Italia ha mandado una orden a OpenAI para que dejen de recolectar y procesar datos personales de usuarios que se encuentren en su territorio. La decisión la tomaron porque se confirmó que el chatbot de la compañía americana expuso información confidencial de los usuarios de ChatGPT Plus.

Pero no te preocupes, que el bloqueo que Italia le puso a ChatGPT no es perpetuo. El GPDP dijo que la suspensión es temporal y que está sujeta a cualquier otra cosa que se decida después de la investigación.

¿Qué pasará con ChatGPT en Italia?

El GPDP acaba de hacer el primer anuncio de este tipo en la Unión Europea, pero no sabemos hasta dónde llega esta medida. No sabemos si el chatbot de OpenAI seguirá siendo accesible en el país, pero con limitaciones, o si simplemente no se podrá acceder a la plataforma mientras dure la investigación.

Los reguladores italianos no quieren que OpenAI use los datos personales de los ciudadanos italianos para entrenar su inteligencia artificial. El GPDP dice que la compañía no les está dando suficiente información a los usuarios cuyos datos recopila, y que no hay una base legal para la recopilación masiva de información.

Además, los términos y condiciones de ChatGPT dicen que solo pueden usarlo mayores de 13 años, pero no tienen herramientas para verificar la edad. Esto es un problema grande para las autoridades porque no hay un filtro que evite que los menores se expongan a respuestas inadecuadas para su edad.

OpenAI no se ha pronunciado al respecto

OpenAI tiene 20 días para comunicar qué medidas va a tomar para satisfacer las demandas de los reguladores italianos, o se enfrentará a una multa muy grande. La compañía de Sam Altman no tiene oficinas en la Unión Europea, pero sí un representante en el Espacio Económico Europeo.

Hasta ahora, OpenAI no ha dicho nada sobre el bloqueo en Italia, pero estaremos pendientes a cualquier novedad que pueda surgir y si algún otro país se suma a los reclamos de Italia.