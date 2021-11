Cuando Google presentó Android 12 vino con una nueva interfaz, colorida con efectos translúcidos con temas dinámicos que se adaptan a los tonos del fondo de pantalla de los usuarios, esta interfaz se bautizó como Material You.

Sin duda, Material You es uno de los aspectos más destacados de la nueva versión de Android, pero es una función hasta ahora disponible solo para dispositivos Pixel. La interfaz básicamente extrae automáticamente los colores del fondo de pantalla del dispositivo y los usa en diferentes elementos de la interfaz de usuario del sistema y aplicaciones.

Como ya mencionamos, solo los teléfonos Pixel pueden gozar del tema dinámico, por lo que otros fabricantes se han quedado con las ganas de implementarlo en sus propias interfaces basadas en Android 12.

Sin embargo, una filtración parece haber revelado que dicha exclusividad de Material You pronto dejará de serlo, pues de acuerdo con algunos indicios encontrados en el código de la biblioteca de Componentes de Material You de Google enumera algunas de las marcas que podrían admitir los temas dinámicos.

Estas son las marcas de teléfonos que se han encontrado en la codificación:

This is interesting. The source code for Monet (Android 12’s wallpaper-based theme system) will be released with Android 12L, but based on this code change for the Material Components library, it looks like a bunch of OEMs are implementing dynamic color support themselves. https://t.co/Oufh9zxDnZ pic.twitter.com/9obGYbbMDC

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 11, 2021