One Plus 8 Series vendrá con 5G: Pete Lau

Las filtraciones acerca de los tres modelos que tendrá el OnePlus 8 aparecen de forma constante. Pero lo que ya es oficial, es que los tres serán equipos 5G, según indicó Pete Lau, CEO de la marca.

Hasta ahora se sabe que el One Plus 8, One Plus 8 Pro serán los modelos que se lanzarán, pero solo los dos primeros serían compatibles con 5G.

La marca está comprometida con el uso de las redes 5G a largo plazo, por lo que llevan investigando varios años en esta. Cabe aclarar que el nombre de la serie no es oficial aún.

Debido a lo nuevo de esta tecnología, se va a aumentar el precio de los equipos, respecto a los 4G, pero sin llegar a los mil dólares.

Lau no confirmó la existencia del One Plus 8 Lite el cual se ha rumoreado mucho, por lo que será hasta la fecha de lanzamiento, a inicios de abril, cuando se pueda conocer si es cierta o no su existencia.

Con información de CNET