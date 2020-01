Tanto el Galaxy S8 como el Note 8 podrían actualizarse a Android 10

Después de que Samsung anunció la lista de teléfonos inteligentes que actualizarían a Android 10, todos nos llevamos una desafortunada sorpresa, pues tanto el Galaxy S8 como el Note 8 no se encontraban en la lista de dispositivos elegibles para actualizar a la décima versión del sistema operativo móvil de Google.

Sin embargo, hoy apareció una buena y esperanzadora noticia de parte de los representantes de los clientes de Samsung, pues afirman que los propietarios de dichos teléfonos recibirán actualizaciones de Android 10 en algún momento de este 2020.

Existe una posibilidad de que Samsung aún no les haya informado que estos dos dispositivos no califican para Android 10 o que podría ser cierto, pero el fabricante surcoreano aún no quiere comprometerse en anunciar de forma oficial estas actualizaciones.

En todo caso, recomendamos tomar la noticia con total mesura, ya que es posible que los representantes no estén actualizados con todo los que está sucediendo al interior de Samsung. Sería una grandiosa noticia que Android 10 llegará al S8 y Note 8.

Con información de SamMobile