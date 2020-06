El iPhone 12 con LTE podría costar $549 USD

Todo el mundo está atento en la próxima generación del iPhone de Apple, los cuales se estima serán presentados oficialmente en el mes de septiembre y con un lanzamiento que se verá retrasado hasta octubre o hasta noviembre, todavía no se sabe con exactitud.

Lo que sí sabemos es que la nueva serie iPhone 12 será la protagonista del evento, donde se espera que presenten varios modelos de iPhone entre los cuales estará el primero con soporte 5G, pero de igual manera Apple mantendrá una versión con LTE cuyo precio será el más económico de la serie.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020