A medida que pasan los días no es de extrañar que aparezcan más noticias de los próximos smartphones de Apple, en este caso del iPhone 13, del cual ya han aparecido renders en imágenes y video, del modelo Pro pero lo más interesante es que incluiría función Always On.

El diseñador gráfico Technizo Concept junto con LetsGoDigital crearon dichos contenidos para el iPhone 13 Pro, el cual se cree que en septiembre se lanzará.

Algunos detalles técnicos que se esperan de este smartphone son pantalla AMOLED Mejorada , con frecuencia de actualización de 120 Hz (aunque hay una patente que habla de hasta 240 Hz), el primer sensor debajo de la pantalla.

Los sensores fotográficos traseros tendrán cubierta de cristal como protección y ayudando a facilitar su limpieza. Este modelo que se cree es el mismo que el iPhone 12s Pro, es el que carecía de cable Lightning para usar la carga inalámbrica MagSafe.

Gracias al cambio a las pantallas OLED, que permiten de tener negros verdaderamente oscuros, mayor contraste y ahorro de energía es que por fin se podrá usar una característica que no podría incluir previamente: la función Always On. Esta estaría integrada en iOS15, si bien apenas hace unas horas salió la beta de iOS14.5.

Con este modo algunas notificaciones personales y otras del sistema aparecen de forma momentánea sin iluminar toda la pantalla, aunque dependiendo del modelo puede ser que siempre estén visibles, como el reloj y algunas notificaciones que no desaparecen hasta que el usuario las elimina. Si bien en el iPhone sería la primera vez que se incluya, en el Apple Watch Series 6 ya se tiene y en Android ya no es nuevo si es un equipo con pantalla OLED.

Como muchas personas no usan reloj a menos que sea un smartwatch, por lo general suelen consultar su smartphone para revisar la hora, lo cual hace lógico que sea una de las funciones más usadas en la opción Always-On. Por eso junto con la batería será uno de los elementos siempre presentes (así igual lo maneja Samsung). Las notificaciones aparecen por medio de una barra e íconos.

Con información de LetsGoDigital y AppleInsider