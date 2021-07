Pro Display XDR es la pantalla externa de Apple pensada para profesionales, la cual tiene como objetivo servir como monitor externo para las iMac o el Mac Pro. Ahora, de acuerdo con informes de 9to5Mac, la compañía está desarrollando una pantalla externa que incluye el poderoso chip A13 con Neural Engine.

Según la fuente, el chip A13 serviría como una eGPU, aunque estos son detalles que aún no están confirmados. Por supuesto, tener una GPU / CPU integrada en la pantalla podría ayudar a los Mac a entregar gráficos de alta resolución sin usar todos los recursos del chip interno de la computadora.

Asimismo, Apple también podría combinar la potencia del procesador de la pantalla con el procesador del Mac para proporcionar aún más rendimiento para ejecutar tareas gráficas intensivas. Se cree que la pantalla con chip A13 vendría a ser un remplazo para el Pro Display XDR, y es posible que la versión de lanzamiento de dicha pantalla usaría un chip aún más potente que el A13 que se introdujo en el iPhone 11.

Por otro lado, también se dice que la compañía está trabajando en in monitor externo con un precio más asequible que se venderá junto con el nuevo Pro Display, pero este monitor más barato aparentemente está separado de la versión con chip incorporado.

Por ahora no hay más detalles al respecto, pero no hay duda de que Apple trabaja arduamente para incorporar sus propios procesadores en todo su catálogo de productos y así ser autosuficientes y no depender de fabricantes externos.

Fuente: 9to5Mac