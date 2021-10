Esta mañana se reportó una caída global en los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram, lo que provocó un sinfín de memes y burlas por parte de los usuarios que tomaron la caída con mucho humor. Sin embargo, para empresa de Mark Zuckerberg, esta caída representa pérdidas millonarias.

De acuerdo con reportes oficiales se reveló que, tras la caída global de los servicios de Facebook, las acciones de esta empresa cayeron a medio día un 5.75 por ciento. El precio de las acciones de la red social pasó de 343.01 a 323.73 dólares cada una en el NASDAQ, esto representa una perdida en valor de mercado de 10,207 millones de dólares.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021