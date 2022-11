Con el caos que se está suscitando en Twitter desde la llegada de Elon Musk como dueño absoluto, son varios los desarrolladores que se han aventurado a presentar sus opciones para rivalizar con la red social Twitter.

Noam Bardin, exdirector ejecutivo de la aplicación de navegación Waze y exvicepresidente de productos de Google, ha lanzado una nueva red social llamada Post. Esta plataforma tiene la intención de construir una red con gente real, noticias reales y conversaciones saludables.

While I admire the folks at Mastadon, it is too hard for most folks. Here is my page at Post pic.twitter.com/RrY0CGn9oP

— Kara Swisher (@karaswisher) November 18, 2022