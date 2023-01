Han detectado un nuevo malware llamado Hook, el cual ataca principalmente a teléfonos Android, pero su objetivo son las aplicaciones bancarias. Una vez que este virus logra ingresar a un teléfono puede controlar de forma remota cualquier celular, utilizando Virtual Network Computing para un control total sin que la persona afectada se de cuenta.

Se ha confirmado que Hook es creado por el mismo grupo de piratas informáticos que creó Ermac, un troyano para Android que fue capaz de robar contraseñas de más de 467 aplicaciones bancarias.

Ahora, el nuevo malware ha sido creado desde cero para ser más preciso y sigiloso, pero a su vez más peligroso. Con el uso de VNC, este malware puede realizar cualquier acción en el dispositivo infectado, desde la exfiltración de PII hasta transacciones monetarias de aplicaciones bancarias.

Es importante mencionar que Hook ataca apps bancarias de países de Estados Unidos, España, Australia, Polonia, Canadá, Turquía, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal, sin embargo, la amenaza real de este programa maligno podría ser global, es decir, podría estar presente en cualquier teléfono del mundo.

Para no ser víctima del malware Hook en Android se recomienda no instalar aplicaciones de fuentes desconocidas, nos referimos a no descargar e instalar archivos APK, ya que pueden venir infectadas con este u otro malware.