Starlink lanza plan de 5 GB por $9 USD mensuales para usuarios de bajo consumo

Starlink, la empresa de internet satelital de SpaceX, ha presentado un nuevo plan en Australia con 5 GB de datos mensuales a un costo de solo $9 USD al mes.

Este plan está diseñado para atraer a usuarios que requieren una conexión puntual o de bajo consumo, ampliando así su base de clientes en el competitivo sector de telecomunicaciones.

El nuevo servicio de Starlink está orientado a quienes no necesitan una conexión constante ni de gran capacidad. Con 5 GB mensuales, es perfecto para actividades en línea ocasionales, como revisar correos electrónicos, navegar por sitios web ligeros o usar aplicaciones de mensajería.

Esta oferta apunta a un nicho de mercado que, hasta ahora, no había considerado internet satelital debido a los altos precios o la falta de planes adecuados a sus necesidades.

Wow smart move. @Starlink offering backup connectivity at $15/mo AUD for 5GB of Roam data.

I may have got this email as my service is ending this month as I only needed it for travel. Great way for Starlink to still get some $$ coming in pic.twitter.com/9kmWZLa83v

— Electric Future (@electricfuture5) January 15, 2025